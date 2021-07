Rendsburg-Eckernförde : Impfen gegen Corona: „Jetzt müssen wir die erreichen, die nicht vollends überzeugt sind“

Die Impf-Kampagne verliert an Schwung. Landrat Schwemer und Corona-Experte Ott wollen gegensteuern. Sie kritisieren, dass das Land die Regelungen für Ungeimpfte gelockert hat.

Rendsburg | Bildungsministerin Karin Prien will Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahre ein Impfangebot in den Schulen unterbreiten. Was erwarten Sie für eine Resonanz? Dr. Rolf-Oliver Schwemer: Ich gehe davon aus, dass das von vielen Schülerinnen und Schülern genutzt wird. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass Impfen das beste ist, was gegen die Pandemie h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.