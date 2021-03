Rendsburg-Eckernförde : Landrat Schwemer: Corona-Einschränkungen sollten für Geimpfte gelockert werden

In die Grundrechte von geimpften Menschen einzugreifen, wäre aus Sicht von Dr. Rolf-Oliver Schwemer unverhältnismäßig.

Rendsburg | Herr Dr. Schwemer, Ihr Amtskollege aus Steinburg, Torsten Wendt, steht massiv in der Kritik, weil er sich ohne Berechtigung hat impfen lassen. Sind Sie geimpft? Nein, noch nicht. Wann werden Sie sich impfen lassen? Sobald ich an der Reihe bin. Mir geht es wie vielen anderen Menschen auch: Ich möchte so schnell wie möglich wieder ein norma...

