90-jähriges Geburtstagkind : Erinnerung an ein arbeitsreiches Leben – und an einen Banküberfall

Am Sonntag feiert Inge Thiefold, eine geborene Evers aus Jevenstedt, runden Geburtstag. Rückblickend lässt die ehemalige Leiterin der landwirtschaftlichen Genossenschaft in Legan auch einen unschönen Moment nicht aus.

Rendsburg | Inge Thiefold wird am Sonntag, 6. Juni, 90 Jahre alt. Sie ist eine geborene Evers aus Jevenstedt und war über 40 Jahre lang Geschäftsführerin einer Raiffeisen Genossenschaft. Im Jahr 1953 wurde ihr nach der Lehre bei der Raiffeisenbank in Jevenstedt angeboten, den Aufbau und die Leitung der landwirtschaftlichen Genossenschaft in Legan direkt ...

