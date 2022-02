Aufklärung in Osterrönfeld : Infoaktion der Polizei: So gehen Taschendiebe in Supermärkten vor

Zwei Mitarbeiter der Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster geben Passanten am Dienstag vor einem Lidl-Markt in Osterrönfeld Tipps, um nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden.

Osterrönfeld | „Für Taschendiebe ist diese Frau prädestiniert“, sagt Matthias Schladetsch, Mitarbeiter von der Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster. Denn: Die ältere Frau, die am Dienstagvormittag in dem Lidl-Markt in der Kieler Straße in Osterrönfeld einkaufen will, hat ihre Handtasche in ihrem noch leeren Einkaufswagen verstaut. Wie sich später heraus...

