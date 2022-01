112.000 Follower bei Instagram : Miss Germany 2022: Fockbeker Influencerin Kerrin Saathoff ist in den Top 20

In Rendsburg geboren, in Fockbek aufgewachsen: Kerrin Saathoff hat es in die Top 20 bei „Miss Germany 2022“ geschafft. Jetzt hat die Influencerin die Chance, ins Finale einzuziehen.

Fockbek | Insgesamt 12.000 Menschen haben sich bei „Miss Germany 2022“ beworben. Kerrin Saathoff hat es unter die besten 20 Kandidatinnen geschafft. Jüngst wurde die 31-Jährige auf der Plattform Instagram als Teil der Top 20 der diesjährigen „Miss Germany“-Wahl verkündet. „Ich bin überglücklich“, sagt die gebürtige Fockbekerin, der bei Instagram 112.000 Mensche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.