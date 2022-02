Rendsburger Infektiologe : Corona-Experte Ott: Diese Bedingungen müssen für „Freedom Day“ in SH erfüllt sein

In Dänemark gab es den „Freedom Day“ bereits – dort gelten keine Corona-Bestimmungen mehr. Wie weit sind wir in Schleswig-Holstein noch davon entfernt?

Rendsburg | Vor rund zwei Wochen fielen in Dänemark die Masken: Am 1. Februar war der sogenannte „Freedom Day“, an dem im nördlichen Nachbarland alle Corona-Regeln aufgehoben wurden. Aber was muss passieren, damit auch in Schleswig-Holstein die Pandemie für beendet erklärt wird? Der Rendsburger Corona-Experte Stephan Ott sieht das Robert-Koch-Institut dabei in ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.