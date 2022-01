Rendsburg : Wie Corona den Infektiologen Stephan Ott zum Prominenten machte

Für Journalisten ist der Corona-Experte Stephan Ott ein gefragter Gesprächspartner. Der Infektiologe erklärt komplexe Vorgänge mit einfachen Worten. Er lernte dies mit Hilfe seiner 14-jährigen Tochter.

Rendsburg | Kurz vor Weihnachten machte Professor Stephan Ott die Erfahrung, dass ein Mund-Nasen-Schutz kein Garant für Anonymität ist. In drei Geschäften in Eckernförde erledigte er letzte Einkäufe vor dem Fest, und in allen dreien sprachen ihn Menschen an. „Die haben mich trotz Maske erkannt“, sagt der 52-Jährige. Die Gespräche, die folgten, empfand er als nett...

