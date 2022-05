Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg : Inbetriebnahme der Hybridfähre „Stecknitz“ verzögert sich bis Juli – das sind die Gründe

Zunächst lief bei den Umbauarbeiten am Anleger Nobiskrug auf Rendsburger Seite alles nach Plan. Dann gab es unerwartete technische Probleme – jedoch nicht mit dem Schiff, das eine der alten Kanalfähren ersetzen soll.

Rendsburg | Die Inbetriebnahme der neuen Kanalfähre „Stecknitz“ zwischen Rendsburg und Schacht-Audorf verzögert sich um mindestens zwei Monate. Das teilte die Kanalverwaltung am Dienstag auf Nachfrage mit. Eigentlich hätte das auf der Werft Baltic Workboats in Estland gebaute Schiff in diesen Tagen in Dienst gestellt werden sollen. Weiterlesen: Umbau des Fähra...

