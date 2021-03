Goden Morgen, Rendsborg! : In koolen Keller töövt de Mückenfruuns – de Männer gaiht noch schlechter

Een düstern, koolen un feuchten Keller hebbt sik de Insekten utsöcht, üm den Winter to överstahn. Ümmerhin: Se leevt.

Rendsburg | Se harr meist een Schreck kreegen. Ne, eegens hett se würklich een Schreck kreegen. As de Rendsborgerin nülichs in Keller ween is, beluurs se ganz in Gedanken de witte Wand. Irgendwann full ehr op: Aal de lütten schwatten Punkte sünd nich blots Punkte. Dat sünd allns Mücken. Veele Mücken, hunderte. Woher keem de denn aal? Se fung an, sik Gedanke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.