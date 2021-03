Nach Vandalismus-Vorfällen : Ab sofort gelten in der Nortorfer Kirche feste Zeiten zum Anzünden von Kerzen

Unabhängig davon hat die St. Martin Kirche für die Besucher weiterhin täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr ihre Tore geöffnet.

Nortorf | Ob zum Trost oder Gedenken, für die Hoffnung oder Wünsche: Die Gründe, eine Kerze in einem Gotteshaus anzuzünden, sind gerade in diesen bewegten Zeiten mannigfaltig. Weiterlesen: „Illuminationen“ – Nortorfer Kirche St. Martin in wechselnden Farben Aufgrund von Vandalismus war das aber für einige Wochen in der Nortorfer St. Martin Kirche untersag...

