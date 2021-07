Rendsburg-Eckernförde : Zwei Tage in Folge keine Corona-Neuinfektionen

Letztmalig gab es zwei neue Corona-Fälle am Sonnabend. Der Inzidenzwert liegt seit drei Tagen unverändert bei 3,6.

Rendsburg | Am zweiten Tag in Folge gab es in Rendsburg-Eckernförde keine Corona-Neuninfektion. Das meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Montag. Letztmalig hatte es am Sonnabend zwei neue Fälle gegeben. Gleichzeitig sind seit Freitag drei Menschen von Corona genesen, wodurch es aktuell 17 Infizierte im Kreis gibt. Zwei Menschen müssen auf der Intensivstation...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.