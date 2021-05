Polizeischutz für Kriegsschiff : Israelische Korvette „Oz“ passierte am Freitag den Nord-Ostsee-Kanal

Zahlreiche Sicherheitskräfte begleiteten das Kriegsschiff „INS Oz“ auf seinem Weg durch Schleswig-Holstein – aus Furcht vor möglichen Anschlägen. Auch auf der Rader Hochbrücke erregten Polizisten Aufsehen.

Rendsburg | Wenn viele Polizisten mitten auf der Rader Hochbrücke in Position gehen, muss es dafür einen wichtigen Grund geben. Die Beamten eskortierten am Freitag eine Korvette der israelischen Marine. Das auf der Werft German Naval Yards in Kiel gebaute Kriegsschiff „INS Oz“ passierte den Nord-Ostsee-Kanal. Begleitet wurde das Kriegsschiff der sogenannten Sa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.