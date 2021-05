Hanerau-Hademarschen : 33 Bauplätze stehen zur Verfügung – wer sie bekommt, entscheidet das Los

Die Verlosung findet am Montag, 31. Mai, ab 18.30 Uhr in der Sporthalle auf den Hademarscher Bergen statt.

Hanerau-Hademarschen | 33 Bauplätze werden am 31. Mai in der Sporthalle auf den Hademarscher Bergen verlost. Die Grundstücke, die man sich als Häuslebauer in spe an diesem Abend sichern kann, befinden sich fast in Sichtweite der Turnhalle: im Neubaugebiet „Holnbarg“, dessen Erschließung Mitte Juni starten soll. Aufgrund der Vielzahl von Kaufinteressenten und der begrenzte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.