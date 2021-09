Ende der Corona-Impfzentren : Standort Gettorf wird abgebaut, in Büdelsdorf entsteht Impfstoffdepot für mobile Teams

Am Sonntag, 26. September, wird an beiden Standorten die letzte Spritze mit einem Vakzin verabreicht. Büdelsdorf bleibt aber über dieses Datum hinaus ein wichtiger Standort für die Impfkampagne.

Büdelsdorf/Gettorf | In beiden Impfzentren des Kreises Rendsburg-Eckernförde werden am Sonntag, 26. September, die letzten Spritzen verabreicht. Am Standort Gettorf wird anschließend alles abgebaut. In Büdelsdorf sieht es etwas anders aus: Die Räumlichkeiten werden noch bis mindestens Ende des Jahres für die Impfkampagne genutzt. Weiterlesen: Blanko-Formular aus Büdels...

