Kreis Rendsburg-Eckernförde : Ab 13. Oktober gibt es im Impfzentrum Büdelsdorf wieder Spritzen gegen Corona

Verabreicht wird der Wirkstoff von Biontech. Das Angebot wurde bewusst in die späten Nachmittags- beziehungsweise Abendstunden gelegt, damit auch Berufstätige es nutzen können. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Büdelsdorf | Auch nach dem offiziellen Ende der Impfzentren in Schleswig-Holstein bleibt das Zentrum in Büdelsdorf Anlaufpunkt für Bürger, die sich gegen Covid-19 immunisieren lassen wollen. Am Mittwoch, 13. Oktober, gibt es in den Räumlichkeiten am Friedrichsbrunnen wieder Spritzen gegen Corona. Weiterlesen: 92-Jährige gestorben: 62. Corona-Todesfall im Kreis ...

