Rendsburger Kanalgeflüster : Impfschwänzer gefährden den Erfolg im Kampf gegen die Pandemie

Noch vor einigen Wochen taten die Menschen alles, um einen Termin zu bekommen. Mittlerweile sieht es ganz anders aus.

Rendsburg | Noch vor einigen Wochen standen Impfwillige in Schacht-Audorf mehr als zehn Stunden Schlange, um einen Piks in ihrem Arm zu erhalten. Wohlgemerkt mit dem eher ungeliebten Wirkstoff von Astrazeneca. Mittlerweile ist das Bild ein völlig anderes. Viele behandeln Impftermine mit so viel Achtung als wären es Sammelmarken, die einem an der Supermarktkasse i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.