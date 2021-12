Impfen gegen Corona : Impfaktion bei Rendsburger Augenarzt – Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung

Bei der Impfaktion werden die mRNA Impfstoffe von Biontech und Moderna gespritzt. Geimpft wird nur mit Voranmeldung via Internet.

Rendsburg | Im Augenzentrum Schleswig-Holstein (azsh.) in Rendsburg (Torstraße 1-2) findet am Samstag, 18. Dezember, eine Impfaktion statt. Los geht es ab 10 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese muss per Mail an impfen@azsh.de mit allen Daten geschickt werden. Weiterlesen: 11.245 Spritzen gegen Corona: Impfziel beim Booster-Marathon deutlich übertrof...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.