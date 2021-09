Rendsburg und Eckernförde : Imland-Klinik und Corona: Kein ungeimpftes Personal in sensiblen Bereichen

80 Prozent der Beschäftigten in dem kommunalen Krankenhaus sind gegen Corona immunisiert – und bekommen demnächst die Auffrischung. Ungeimpfte dürfen die Areale mit Covid-Patienten und die Notaufnahme nicht betreten.

Rendsburg | Mitarbeiter im französischen Gesundheitswesen müssen seit dieser Woche nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. In Deutschland gibt es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen noch nicht. Auch nicht in der Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde – dort sind etwa 80 Prozent der Gesamtbelegschaft vollständig gegen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.