ÖPNV-Anbindung : Imland-Klinik soll ans Rendsburger Busnetz angeschlossen werden

Sobald das Baugebiet auf dem Ex-Eiderkasernen-Gelände erschlossen ist, soll das Krankenhaus eine Haltestelle bekommen.

Rendsburg | Die Rendsburger Imland-Klinik ist in den vergangenen Jahren gewachsen – inzwischen arbeiten über 1500 Menschen im Krankenhaus in der Lilienstraße. Mehr Parkplätze wurden in dieser Zeit allerdings nicht geschaffen. Es gibt nur etwa 550 Stellplätze. Gleichzeitig ist das Krankenhaus mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut zu erreichen. Mehr zum The...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.