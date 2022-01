Aus für Geburtshilfe Eckernförde : Imland sichert Erhalt der Kliniken Rendsburg und Eckernförde – aber mit neuer Ausrichtung

Mit einer neuen Medizinstrategie will die Imland-Klinik aus den roten Zahlen kommen. Mehrere Abteilungen werden zusammengelegt. Eine Geburtshilfe gibt es künftig nur noch in Rendsburg.

Rendsburg / Eckernförde | Die Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde will sich medizinisch neu aufstellen und damit aus den roten Zahlen kommen. Geschäftsführer Markus Funk präsentierte am Sonnabend in Rendsburg die neue Medizinstrategie für die kommenden Jahre. Mehrere Abteilungen, die es sowohl am Standort Rendsburg als auch in Eckernförde gibt, werden in ...

