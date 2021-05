Rendsburg und Eckernförde : Wegen niedriger Inzidenz im Kreis: Imland-Klinik lockert Besucherregeln

Ab sofort sind wieder Kinder, Zweifach-Geimpfte und Genesene als Gäste von Patienten zulässig. Allerdings gelten auch für sie bestimmte Corona-Vorschriften. Die Änderung tritt an beiden Standorten in Kraft.

Rendsburg | Die Imland-Klinik lockert in der Corona-Pandemie die Regeln für Besucher. An beiden Standorten (Rendsburg und Eckernförde) darf jeder Patient einen Gast für eine Stunde am Tag empfangen. Der Besuch ist weiter nur mit einem negativen Coronatest möglich. Diese Regeln galten schon seit Längerem. Neu sind einige Ausnahmen für Kinder, Zweifach-Geimpfte und ...

