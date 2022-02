Nach dem Kreistagsbeschluss : Imland-Klinik nennt das „Szenario 5“ den „Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft“

In Eckernförde sei die Basisversorgung ambulanter Patienten weiter möglich, teilte die Imland-Geschäftsführung mit. Zudem fördere die Bündelung der operativen Leistungen am Standort Rendsburg die medizinische Qualität.

Rendsburg | Die Imland-Klinik hat den Beschluss des Kreistags Rendsburg-Eckernförde zur Neuausrichtung des kommunalen Krankenhauses begrüßt. Mit dem jetzt verabschiedeten Konzept, genannt „Szenario 5“, sei auch weiterhin eine Basisversorgung ungeplanter ambulanter Patienten am Standort Eckernförde möglich, heißt es in einer kurz nach der Entscheidung am späten Mo...

