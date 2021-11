75 Jahre Imland-Pflegeschule : Ausbildung in Rendsburg: Jeder zweite Azubi im Corona-Jahrgang warf das Handtuch

75 Jahre Imland-Pflegeschule in Rendsburg: Schulleiter Hans-Joachim Carlsen über das Jubiläum, Abbrecherquoten in der Ausbildung und die Lage der Pflegebranche mitten in der Corona-Pandemie.

Rendsburg | Der Pflegeberuf ist in aller Munde. Nicht erst seit der Corona-Pandemie gibt immer wieder Meldungen über einen Mangel an Arbeitskräften und fehlender Wertschätzung für die Branche. Hans-Joachim Carlsen (60) ist seit 13 Jahren Schulleiter des Bildungszentrums der Imland-Kliniken. Die Nachwuchsschmiede für Pflegefachmänner/Pflegefachfrauen und Krankenpf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.