Neue Regeln in Rendsburg : Ab Donnerstag: Imland-Klinik hebt Besucherstopp auf

Rechtzeitig vor Weihnachten: Krankenhausbesuche in der Imland-Klinik sind ab Donnerstag wieder erlaubt. Es herrschen jedoch strenge Auflagen.

Rendsburg | Die Imland-Klinik in Rendsburg hat wieder für Besucher geöffnet. Ab Donnerstag, 23. Dezember, können Patienten von je einer Person besucht werden und das für maximal eine Stunde. Ausnahmen gelten in „sozial-ethischen Fällen“ und bei Begleitpersonen bei Geburten, so Klinik-Pressesprecherin Barbara Ermes. Die Besuchszeiten sind täglich von 15 bis 19 ...

