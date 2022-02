„Szenario 5“ bevorzugt : Belegschaft der Imland-Klinik Rendsburg fordert schnelle Entscheidung der Politik

450 Mitarbeiter des Krankenhauses stellten bei einer Kundgebung klare Forderungen an die Entscheidungsträger. Die Zukunftsfrage dürfe nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden werden.

Rendsburg | „Schluss mit der Hängepartie“, „Für eine gute Zukunft bei Imland“, „Entscheidung jetzt!“ – die Parolen auf den Plakaten der Imland-Mitarbeiter waren klar formuliert. Am Donnerstag, 10. Februar, versammelten sich 450 von ihnen vor dem Krankenhaus in Rendsburg, um Forderungen an die Politik zu stellen. Ebenfalls am Donnerstag sollte der Hauptausschuss de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.