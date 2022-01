Rendsburg-Eckernförde : Omikron-Lage bei Imland-Klinik verschärft sich: Jetzt 88 Mitarbeiter in Corona-Quarantäne

Seit einigen Tagen werden in dem Krankenhaus wegen der coronabedingten Ausfälle planbare Operationen und Untersuchungen verschoben. Der Inzidenzwert im Kreisgebiet liegt derzeit bei 640,9.

Rendsburg | Die Corona-Lage bei der Imland-Klinik verschärft sich weiter. Während vor zwei Tagen, am Dienstag, 4. Januar, noch 50 Mitarbeiter in Omikron-Quarantäne waren. liegt die Zahl mittlerweile bei 88. Der Standort Rendsburg ist dabei deutlich stärker betroffen als Eckernförde, berichtet Klinik-Sprecherin Barbara Ermes. Bereits am Montagabend hatte das Krank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.