Rendsburg und Eckernförde : Imland-Klinik: Gewerkschaft Verdi fordert von der Politik eine schnelle Entscheidung

Die „unerträgliche Ungewissheit“ für die Beschäftigten müsse schnell beendet werden, so die Gewerkschaft kurz vor der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch. Auch zum „Szenario 5“ bezog Verdi Position.

Landeszeitung | In der Diskussion um die Zukunft der Imland-Kliniken fordert Verdi ein zügiges Ende der Debatte. Die Gewerkschaft appelliert an die Politiker im Kreis Rendsburg-Eckernförde, „zukunftsträchtige Entscheidungen für einen dauerhaften Erhalt beider Klinikstandorte“ zu treffen. Am Mittwoch, 2. Februar, befasst sich der Hauptausschuss erneut mit dem Thema. ...

