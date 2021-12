Geburtshilfe geschlossen : Imland-Klinik: FDP fordert „lückenlose Aufklärung“ nach Tod eines Babys in Eckernförde

Die FDP-Kreistagsfraktion lobt das „entschlossene Handeln“ von Imland-Geschäftsführer Markus Funk. Dieser hatte entschieden, die Geburtshilfe vorübergehend zu schließen.

Eckernförde | Die Imland-Klinik hat die Geburtshilfe in Eckernförde vorübergehend geschlossen. Diese Entscheidung traf Imland-Geschäftsführer Markus Funk. Hintergrund: Am 17. November war ein Baby bei der Geburt in der Eckernförder Klinik gestorben. Aus dem Gutachten eines externen Sachverständigen gehe hervor, dass eine Verkettung von Diagnose- und Behandlungsfehl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.