Für Bienen- und Insektenfans : Imker-Verein informiert auf dem Wochenmarkt in Nortorf am 3. Juli

Am Sonnabend ist Tag der Imker. Neben Informationen rund um die Bestäubungsleistung der Bienen und Imkerei hat der örtliche Verein vier Stunden lang auch leckeren Honig im Angebot.

Nortorf | Bienen- und Honigfreunde aufgepasst: Am Sonnabend, 3. Juli, ist der Tag der Imker. Schon traditionell wird sich aus diesem Grund auch in diesem Jahr der örtliche Imker-Verein auf dem Nortorfer Wochenmarkt von 8 bis 12 Uhr mit einem eigenen Stand präsentieren und Einblick in seine Arbeit geben .

