Nord-Ostsee-Kanal : Frachter „Eknoe“ havariert bei Gut Steinwehr

Derzeit ist der Schlepper „Flemhude“ dabei, dass Schiff aus der Böschung zu ziehen.

Bovenau | Am Dienstag ist am Nachmittag das Frachtschiff „Eknoe“ im Nord-Ostsee-Kanal havariert. Das 2006 gebaute und unter der Flagge von Antigua & Barbuda fahrende Schiff war in die Böschung geraten und musste vom Schlepper „Flemhude“ befreit werden.Weitere Informationen folgen....

