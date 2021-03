Kreis Rendsburg-Eckernförde : 20 Corona-Neuinfektionen: Inzidenzwert steigt wieder leicht an

Aktuell sind 211 Menschen kreisweit mit Corona infiziert, 87 davon kommen aus Rendsburg.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Dienstag 20 Corona-Neuinfektionen. Da gleichzeitig 13 Personen wieder als genesen gelten, sind in Rendsburg-Eckernförde aktuell 211 Menschen mit Corona infiziert. Acht von ihnen befinden in klinischer Behandlung. 451 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Weiterlesen: Rendsburg: Sankt Vincenz-Mitarbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.