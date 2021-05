St.-Martin-Kirchengemeinde : Himmelfahrt: Open-Air-Gottesdienst in Timmaspe mit Maske und Gesang

Am 13. Mai steigt der Waldgottesdienst um 11 Uhr auf einer Lichtung im Iloo-Forst.

Timmaspe | Zu einem ganz besonderen Gottesdienst laden die Gemeinde Timmaspe und die St.-Martin-Kirchengemeinde am Himmelfahrtstag, 13. Mai, um 11 Uhr, ein. Umringt von Bäumen wird er unter freiem Himmel auf einer Lichtung im Iloo-Forst stattfinden. Für die Nortorfer steht an diesem Tag ein Shuttle-Service zur Verfügung. Wir haben in den vergangenen Jahren ber...

