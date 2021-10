Rendsburgs einzige Disco : Getestete müssen draußen bleiben: Darum gilt im „Cheyenne-Club“ 2G

Am Sonnabend, 23. Oktober, öffnet die Tanzfläche, am Halloween-Wochenende sogar an zwei Tagen. Nur wer geimpft oder genesen ist, darf jedoch rein. Das hat Inhaber Stefan Conring festgelegt – trotz Kritik im Netz.

Rendsburg | In der einzigen Disco der Stadt Rendsburg, dem „Cheyenne-Club“ in der Büsumer Straße, darf nach 18 Monaten Corona-Pause seit vier Wochen wieder gefeiert werden. Geöffnet ist sonnabends und zusätzlich am letzten Freitag jeden Monats. Am letzten Wochenende im Oktober steht der Club unter dem Motto „Halloween“. Viele der Gäste erwartet der Inhaber Stefan...

