Hotel in A7-Nähe : „Heidehof“ Büdelsdorf: Räuberin bedroht Hotelangestellte und flüchtet mit Geld

Mitten in der Nacht zu Sonntag tauchte die Unbekannte an der Rezeption auf und zückte ein Messer. Sie entkam mit einer vierstelligen Summe in einem Jutebeutel des Discounters „Lidl“.

Büdelsdorf | Das Hotel „Heidehof“ in Büdelsdorf (Hollerstraße 130) war am Wochenende Ziel einer räuberischen Erpressung. Um 0.50 Uhr in der Nacht auf Sonntag, 27. Februar, hatte eine unbekannte Täterin das Hotel betreten. Ziel war die Rezeption. Dort zog die Täterin ein Messer hervor, bedrohte die Hotelangestellte und forderte Geld. Auch interessant: Feuer in H...

