Mit neuem „Wünschewagen“ : Hospizverein Mittelholstein erfüllt todkranken Menschen ihre letzten Reisewünsche

Noch einmal Meeresluft einatmen oder ein letzter Spaziergang durch den Heimatort – viele todkranke Menschen wünschen sich nichts sehnlicher als einen Ausflug. Der Hospizverein Mittelholstein kann dies nun möglich machen.

Hohenweststedt | Schwerkranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllen – das kann der Hospizverein Mittelholstein ab sofort mit seinem „Wünschewagen“. Dörte Schwank, Koordinatorin des Vereins, erläutert das Konzept des Fahrzeugs: „Wenn jemand schwer krank ist und den Wunsch hat, irgendwohin zu fahren – zum Beispiel an die Nordsee oder an die Ostsee, an den Kanal oder i...

