Täter schlugen Scheibe ein : Hohn: Zwei Männer brechen nachts in Tankstelle ein und klauen Zigaretten

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die unbekannten Täter sollen nach dem Einbruch mit einem schwarzen Kombi in Richtung Rendsburg geflüchtet sein.

Hohn | Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Hohn. In der Nacht auf Sonntag, 26. Dezember, gegen 2.30 Uhr brachen nach Polizeiangaben zwei Männer in die Star-Tankstelle in der Hauptstraße ein. Sie schlugen die Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Weiterlesen: Unbekannte Täter bedrohen Kassierer mit Messer und erbeuten Bargeld ...

