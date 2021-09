LTG63 in Hohn : Ära endet: Transall verabschiedet sich mit letztem „Fly Out“ endgültig

Zahlreiche Flugzeugliebhaber haben sich trotz des Regens bereits am Donnerstagvormittag am Fliegerhorst Hohn eingefunden. Über 500 „Planespotter“ aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland reisten an.

Hohn/Rendsburg | Es ist der letzte große Tag für die Transall. Am Donnerstag findet der „Fly Out“ des Lufttransportgeschwaders (LTG) 63 auf dem Fliegerhorst Hohn statt. Bevor am Nachmittag Ministerpräsident Daniel Günther und der Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhartz dem Geschwader noch einmal die Ehre erweisen, schlug am Vormittag bereits die Stunde der Flugzeuglieb...

