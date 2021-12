Tschüss, Brummelbiene! : James-Bond-Klänge zum Abschluss: Letzter Appell in Hohn markiert Ende des LTG63

Mit dem militärischen Zeremoniell wurde am Mittwoch das Lufttransportgeschwader aufgelöst. Allerdings existiert es noch bis Jahresende weiter. Geschlossen wird der Fliegerhorst dann allerdings auch nicht.

Hohn | „This is the end" - als die Zeilen aus dem James-Bond-Song „Skyfall" der britischen Sängerin Adele durch den Hangar auf dem Fliegerhorst Hohn schallten, stand der Schlussakt des letzten Appells in der Geschichte des Lufttransportgeschwaders 63 kurz bevor. Nachdem am Dienstag der letzte Flug einer Transall stattgefunden hatte, stand mit dem Einholen de...

