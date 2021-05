Schacht-Audorf gegen Corona : Massenimpfung bis in die Abendstunden – am Freitag geht es weiter

Zum Start der Aktion wurden 496 Dosen Astrazeneca verimpft. Die Warteschlange war über 200 Meter lang.

Schacht-Audorf | Menschen aus dem ganzen Bundesland kamen am Donnerstag nach Schacht-Audorf. In der kleinen Gemeinde am Kanal findet eine fünftägige Massen-Impfaktion statt, bei der Alter und Wohnort der Impfwilligen keine Rolle spielt. Insgesamt standen am Mittwoch 496 Impfdosen Astrazeneca bereit. Mehr zum Thema: Astrazeneca für alle Altersgruppen: 1700 ...

