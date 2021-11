Hohenwestedt : Orange your City: Mehr als ein symbolisches Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Der Ort beteiligte sich am Donnerstagabend bei der internationalen Initiative und ließ das Rathaus in orange erleuchten. Zusätzlich gab es eine Spende für „!Via“, die Frauenberatung Rendsburg-Eckernförde.

Hohenwestedt | Orange war am Abend des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen die dominierende Farbe auf dem Rathausvorplatz in Hohenwestedt. Mit orangem Licht angestrahlt wurden die Utroper-Statue und Teile des Verwaltungsgebäudes des Amtes Mittelholstein, große orangefarbene Luftballons wehten im Wind, und der halbe Gemeinderat hatte sich orange ...

