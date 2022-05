Lob von Besuchern und Firmen : Unter freiem Himmel statt in Hallen: Hohenwestedt-Messe erfindet sich neu

Auch eine etablierte Veranstaltung braucht bisweilen eine Frischzellenkur. Bei der Hohenwestedt-Messe hat's geklappt. Von den Messehallen ging es in die Ortsmitte. Und auch der neue Look kam gut an.

Hohenwestedt | Neuer Veranstaltungsort, schicke Pagod...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.