Hohenwestedt : Wellness, Hofbesuch, Musik: Landfrauen starten nach Corona-Pause wieder durch

Durch die Pandemie kam das Vereinsleben fast vollständig zum Erliegen, die meisten Veranstaltungen fielen aus. Vieles wird jetzt nachgeholt.

Hohenwestedt | Ein Kartoffelhof in Aukrug, das polnische Ostseebad Swinemünde und ein Weihnachtskonzert in der Laeiszhalle in Hamburg: Das sind die Ausflugsziele des Landfrauenvereins Hohenwestedt und Umgebung bis Jahresende. Nach eineinhalb Jahren, in denen pandemiebedingt nur ganz sporadisch Veranstaltungen stattfinden konnten, hoffen die Landfrauen nun auf eine N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.