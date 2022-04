Hohenwestedt : Kuscheltiere, Mützen und Socken – zehn Frauen häkeln und stricken für krebskranke Kinder

Die Mitgliederinnen des „Feenstübchens“ opfern viele Stunden ihrer Freizeit, um den kranken Kindern eine Freude zu machen. Das „Team Doppelpass“ bringt die Sachen jetzt in die Familien.

Hohenwestedt | Für krebskranke Kinder sind die vielen Kuscheltiere, Mützen und Socken bestimmt, die Katrin Elsner vom „Team Doppel-Pass“ jetzt in der Volkshochschule in Hohenwestedt in Empfang nahm. VHS-Nähkursleiterin Kerstin Kipf, deren Schülerin Elke Ubben und acht weitere „Feen“ aus dem ganzen Bundesgebiet haben rund 500 Näh-, Strick- und Häkelsachen produziert,...

