Ehepaar aus Hohenwestedt : Verliebt beim „Tanz in den Mai“: Erika und Friedrich Scheinpflug feiern eiserne Hochzeit

Vor genau 65 Jahren – am 25. August 1956 – gaben sich die beiden in der Peter-Pauls-Kirche das Ja-Wort. Das Ehepaar verbringt viel Zeit mit zwei gemeinsamen Hobbys.

Hohenwestedt | Erika und Friedrich Scheinpflug feiern am Mittwoch, 25. August, ihre eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden 1954: beim „Tanz in den Mai“ im „Parkhaus“ in Hohenwestedt. Die gebürtige Hohenwestedterin Erika Schmidt hatte gerade ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Bereich Textil bei der örtlichen Firma Früchtenicht absolviert. Der...

