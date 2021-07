Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen hochwertige Elektroartikel aus Logistikunternehmen

Menschen, die zwischen Freitag und Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich Itzehoer Straße und Wapelfelder Weg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden.

21. Juli 2021, 12:46 Uhr

Hohenwestedt | Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es bereits am Wochenende zwischen Freitag, 16. Juli, und Montag, 19. Juli, zu einem Einbruchdiebstahl in Firmen- und Lagergebäude in der Itzehoer Straße in Hohenwestedt. Dabei wurden hochwertige Elektroartikel aus einem Logistikunternehmen. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und Hinweisen aus der Bevölkerung.

Menschen, die verdächtige Beobachtungen an den betreffenden Tagen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04331 / 2080 zu melden. Insbesondere geht es dabei um verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Itzehoer Straße und des Wapelfelder Weges.