Stadion und Wilhelmshöh : Für 6,7 Millionen Euro: Hohenwestedt schafft moderne Trainingsstätten für seine Sportler

Am Stadion in der Rektor-Wurr-Straße nagt der Zahn der Zeit. Doch jetzt ist Besserung in Sicht. Auch der Sportplatz Wilhelmshöh wird runderneuert. Geplant sind unter anderem ein neues Flutlicht und eine Tribüne mit Dach.

Hohenwestedt | Pumptrack, Calisthenics und Boulderwände: Fans von Trendsportarten werden in Zukunft in Hohenwestedt optimale Trainingsbedingungen vorfinden. Aber auch für die Leichtathleten und die Fußballer werden neue Anlagen gebaut. Im Rahmen der Städtebauförderung will die Gemeinde das Sportstadion in der Rektor-Wurr-Straße und den Sportplatz Wilhelmhöh für insg...

