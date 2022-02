Energiepreise in Rendsburg : Bei Zahlungsverzug – ab wann stellen die Stadtwerke Strom und Gas ab?

Die Energiepreise steigen enorm. Die Stadtwerke SH erwarten, künftig mehr Mahnungen verschicken zu müssen. Wir haben nachgefragt, wie Kunden mit Zahlungsproblemen verhindern können, dass die Versorgung eingestellt wird.

Rendsburg | Die Energiekosten steigen immens. Doch was macht der Energieversorger, wenn der Kunde plötzlich nicht mehr in der Lage ist, die Rechnungen zu bleichen? Wolfgang Schoofs, Geschäftsführer der Stadtwerke SH gibt Antworten. Weiterlesen: So reagieren Menschen in Rendsburg auf die steigenden Kosten im Alltag Allein in Rendsburg haben die Stadtwerke ru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.