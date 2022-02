B77 in Westerrönfeld : Höhenkontrolle vor dem Kanaltunnel löst aus – und die Polizei kommt zu Fuß

Ungewöhnliche Szene vor dem Kanaltunnel: Auf der B77 wird ein zu hoher Lkw gestoppt. Kontrolliert wird er von Polizisten, die sich von Norden kommend dem Höhensünder nähern – die letzten 500 Meter zu Fuß. Was war da los?

Westerrönfeld | Gleich drei Höhenkontrollen vor dem Rendsburger Kanaltunnel haben am Donnerstag, 17. Februar, den Verkehr auf der B77 aufgehalten. Die ersten beiden Auslösungen betrafen die Oströhre: Um 11.27 Uhr und um 13.31 Uhr waren beide Spuren in Fahrtrichtung Norden blockiert. Um 14.32 Uhr ging in der anderen Röhre nichts mehr. Auch hier war ein Lastwagen deutl...

