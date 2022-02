Mehrere Verbindungen betroffen : Höhe Felde: Notarzt-Einsatz sorgt für Verspätungen im Bahnverkehr

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 28. Februar, gegen 9.15 Uhr. Durch den Einsatz der Rettungskräfte gab es kurzzeitig Verschiebungen im Fahrplan.

Felde | Pendler, die am Montagmorgen, 28. Februar, mit dem Zug von Kiel in Richtung Rendsburg fahren wollten, mussten mehr Zeit mitbringen. Der Grund: Gegen 9.15 Uhr gab es einen medizinischen Notfall an Bord des RE74, der von Kiel in Richtung Husum unterwegs war. Damit der Reisende von den Rettungssanitätern betreut werden konnte, musste der Zug am Bahnho...

