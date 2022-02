Breiholz, Rendsburg, Sehestedt : Hochwasser im NOK: Kanalfähren schränken den Betrieb ein

Zwei Fähren im Kreisgebiet lassen derzeit überhaupt keine Fahrzeuge an Bord. Zwei weitere Fähren sind für besonders schwere Fahrzeuge gesperrt.

Rendsburg | Die Kanalfähren im Kreis Rendsburg-Eckernförde können seit dem frühen Freitagmorgen nur eingeschränkt genutzt werden. In Breiholz sowie in Rendsburg an der Fährstelle Nobiskrug werden derzeit keine Fahrzeuge befördert, die mehr als 7,5 Tonnen wiegen. Die Fähre Sehestedt sowie die Fähre Landwehr nehmen aktuell gar keine Fahrzeuge an Bord, sondern nur F...

